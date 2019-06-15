ترقب نتائج تحقيق فض اعتصام الخرطوم

وجدد المجلس العسكري ثقته في لجنة التحقيق التي تواصل تحقيقاتها بشأن أحداث فض الاعتصام لتسلم النتائج بأقرب فرصة.
وكان الناطق باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباشي، أكد خلال المؤتمر الصحافي للجنة السياسية بالمجلس، الخميس، أن المجلس الانتقالي هو الذي أمر بفض الاعتصام في الخرطوم، وأنه عقد اجتماعا حضره القادة العسكريون ورئيس القضاة والنائب العام للاتفاق على فض الاعتصام.
وأضاف: "كان هناك انحرافات في الخطة التي وضعتها القيادة العسكرية لفض الاعتصام، سنعلن نتائج التحقيق في أحداث فض الاعتصام يوم السبت المقبل".
وأشار إلى أن المبعوث الإثيوبي نقل عن قوى الحرية والتغيير رغبتهم بنقل التفاوض إلى أديس بابا، إلا أن المجلس رفض نقلها خارج البلاد.
من جانبها، أصدرت قوى الحرية والتغيير بياناً تنتقد فيه ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي بشأن نقل المفاوضات إلى أديس أبابا وعددت نقاطاً اعتبرتها غير صحيحة، بدوره المجلس العسكري رفض بعض الاشتراطات التي قدمتها قوى التغيير لاستئناف المفاوضات.
بدوره نظم تيار نصرة الشريعة الرافض للاتفاق الثنائي بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير تظاهرة احتجاجية أمام مقر السفارة الإثيوبية، وسلم مذكرة تطالب بإشراك كافة القوى السياسية في عملية التفاوض.
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