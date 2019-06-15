قوى الحرية والتغيير: محاولة إلصاق تهم الانقلابات بنا كتغطية قرص الشمس بـ(أصبع)

أوضحت (قوى الحرية والتغيير) في بيان وفقاً لمصدر، أن محاولة إلصاق تهم الانقلابات بقوى إعلان الحرية والتغيير تأتي لتغطية قرص الشمس بـ(أصبع).

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وأضاف قائلاً: (إن المجلس العسكري في مؤتمره الصحفي حاول الإشارة إلى تباعد بين قوى (إعلان الحرية والتغيير) وخلق تناقض فيما بينها من خلال الإشارات الإيجابية إلى حزب الأمة والمؤتمر السوداني والتعريض بالحزب الشيوعي والتمهيد للانقضاض عليه، وهو أسلوب لن يجدي في تفتيت قوى الثورة، وقوى إعلان الحرية والتغيير تقف الآن موحدة أكثر من أي وقت مضى في خندق مطالبها بضرورة سيادة السلطة المدنية الانتقالية في الفترة الانتقالية) حسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)