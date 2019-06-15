الغموض يكتنف زيارة ثانية لـ(آبي أحمد) للخرطوم

التاريخ: 15-يونيو-2019 فى : أخبار 33 مشاهدة يكتنف الغموض زيارة ثانية لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمتابعة نتائج الزيارة الأولى للتوسط بين المجلس العسكري وقوى الحرية. Advertisements وسجل آبي زيارة للخرطوم الأسبوع الماضي كللت بلقاءات مع الطرفين، وينتظر أن يحط مرة أخرى بالخرطوم لمتابعة التطورات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى حسب صحيفة الإنتباهة، إن زيارة آبي الثانية للخرطوم لم تحدد بعد وأن توقيتها لم يحدد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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