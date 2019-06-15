غازي صلاح الدين: وساطة إثيوبيا والدول الأخرى مؤشر خطير

قال رئيس الجبهة الوطنية للتغيير غازي صلاح الدين إن الوساطة التي تقوم بها إثيوبيا وأمريكا ودول أخرى بداية للاستقطاب.

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ورأي غازي أن الوساطة تعتبر تحويلاً للمشكلة إلى قوى أخرى، بل تعد مؤشراً خطيراً وغير مريح – حسب تعبيره. وأوضح أن الطريقة التي تدار بها الأزمة شبيهة بتلك التي مضى فيها الساسة من قبل ودفعوا ثمنها غالياً – حسب قوله.

ويرى غازي حسب صحيفة الإنتباهة، أن ما يجري في السودان مشكلة سودانية، وينبغي أن تحل بعقول سودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)