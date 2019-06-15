غازي صلاح الدين: وساطة إثيوبيا والدول الأخرى مؤشر خطير

التاريخ: 15-يونيو-2019
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قال رئيس الجبهة الوطنية للتغيير غازي صلاح الدين إن الوساطة التي تقوم بها إثيوبيا وأمريكا ودول أخرى بداية للاستقطاب.
ورأي غازي أن الوساطة تعتبر تحويلاً للمشكلة إلى قوى أخرى، بل تعد مؤشراً خطيراً وغير مريح – حسب تعبيره. وأوضح أن الطريقة التي تدار بها الأزمة شبيهة بتلك التي مضى فيها الساسة من قبل ودفعوا ثمنها غالياً – حسب قوله.
ويرى غازي حسب صحيفة الإنتباهة، أن ما يجري في السودان مشكلة سودانية، وينبغي أن تحل بعقول سودانية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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