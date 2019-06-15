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المجلس العسكري يتأهب لإعلان حكومة خلال أسبوعين

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التاريخ: 15-يونيو-2019

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المجلس العسكري يتأهب لإعلان حكومة خلال أسبوعين

أفصح مصدر مطلع أن المجلس العسكري الانتقالي سيعلن عن تشكيل حكومة لتصريف الأعمال خلال أسبوعين من تاريخه سواء تم الاتفاق مع قوى الحرية أم لم يتم، ورجح في ذات الاتجاه أنه في حال تعثر الاتفاق مع قوى الحرية ستتم مشاركة بعض الأحزاب المنضوية تحته بمشاركة بعض التكنوقراط بمن فيهم عدد من أساتذة الجامعات وبعض الخبرات الوطنية التي تعمل في المنظمات الدولية.

 

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وفي سياق قريب من ذلك قال كباشي: (نحن لدينا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة، لكن أرجأنا هذا الخيار للجهود التي يبذلها الوسطاء وصولاً لاتفاق، وما عايزين نلجأ للحل الأحادي إلا إذا استنفدنا كل الجهود، ويظل هو الخيار الأخير).

ومن جهته أكد مصدر آخر حسب صحيفة الإنتباهة، أن الوسيط الإثيوبي لم يستطع أن يحدث تقارباً بين الطرفين حتى الآن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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