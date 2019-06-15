كباشي: الأمور جيدة وإيجابية ودعوة قريبة من الوسيط للتفاوض

التاريخ: 15-يونيو-2019 فى : أخبار 13 مشاهدة Advertisements كشف رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي لمصدر أمس، عن التئام اجتماع أمس مع الوسيط الإثيوبي ومندوب الاتحاد الإفريقي الدائم بالسودان، وأوضح أن الاجتماع تداول العودة للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وأكد أن الأمور تمضي بصورة وصفها بالجيدة والإيجابية، وأضاف حسب صحيفة الإنتباهة، قائلاً: (ستتم الدعوة قريباً من قبل الوسيط للتفاوض). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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