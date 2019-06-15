ليلة “جامحة” لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبوظبي في ملهى ليلي بكرواتيا تنتهي بفاتورة خيالية!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشرت صحيفة “دوبروفنيك تايمز” الكرواتية تقريرا، الأربعاء، كشفت فيه عن تفاصيل ليلة جامحة قضاها أفراد من العائلة الحاكمة في أبوظبي بملهى ليلي بمدينة دوبروفنيك الساحلية.

وقالت الصحيفة إن فاتورة الخمور الفرنسية العتيقة والشمبانيا في الحفلة التي حضرها ضيوف يخت “ياس” الإماراتي الفاخر قد وصلت قيمتها إلى 50 ألف يورو.

وأشارت إلى أنه وفي عطلة نهاية الأسبوع في ملهى “Revelin” الواقع في المركز التاريخي لمدينة دوبروفنيك، استهلك الضيوف على متن يخت “ياس”، المملوك للشيخ حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبوظبي، أفضل زجاجات الخمور المتوفرة في الملهى الليلي الشهير بقيمة 368،120 كوناس.

ويمكن لليخت الملوكي “ياس” استيعاب 60 ضيفا ويضم طاقما من 56 موظفا. وتبلغ قيمته نحو 180 مليون دولار.

وأضافت الصحيفة أن الحفلة التي رقصت فيها راقصات التعري على أنغام الموسيقى، كان فيها زجاجات من أفضل أنواع الخمر كافية لملء بركة السباحة، وقد غادر ضيوف اليخت في نحو الساعة 6:00 صباحا مع بزوغ الشمس.

وأوضح تقرير “دوبروفنيك تايمز” أن ضيوف اليخت الإماراتي استهلكوا ويسكي من نوع “دوم بيرينيون” و”تشيفاس ريغال”، بالإضافة إلى زجاجات الشمبانيا الفرنسية “رويدر كريستال” و”أرمان دى بريجاناك روز”. وأضاف أنه ربما كان من أبرز ما في الأمسية “زجاجة من 6 أرطال من أرمان دى بريجاناك روز، والتي كلفت 120 ألف كونا”.

وختمت الصحيفة تقريرها بالتساؤل عن قيمة “البقشيش” الذي تركه هؤلاء!

القدس العربي