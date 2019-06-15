المبعوث الإثيوبي يجتمع بطرفي الأزمة السودانية لإعادة عملية التفاوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اجتمع المبعوث الإثيوبي محمود درير، الجمعة بالخرطوم، مع المجلس العسكري السوداني، وقيادات “قوى إعلان الحرية والتغيير”، كلا على حدة، في مساعي لإعادة عملية التفاوض المتعثرة بين الطرفين.

والتقى الناطق باسم المجلس العسكري، ركن شمس الدين كباشي، بالوفد المشترك لمبادرة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي بقيادة درير، ومحمد بلعيش ممثل الاتحاد الإفريقي.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إن “اللقاء تناول التطورات الجارية وسبل العبور الى آفاق حل يرتضيه الجميع ويستوعب المكونات السياسية بالبلاد”.

من جهته، قال مراسل الأناضول إن درير وبلعيش اجتمعا مع قيادة “قوى الحرية والتغيير” بمقر السفارة الإثيوبية لدى الخرطوم.

ويبذل المبعوث الإثيوبي بدعم من الاتحاد الإفريقي، جهوده في محاولة لاستكمال العملية السلمية عبر التفاوض؛ بعد “اهتزاز الثقة” بين المجلس العسكري وقوى “الحرية والتغيير” في أعقاب فض اعتصام الخرطوم.