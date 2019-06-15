أنصار الله يسيطرون على مواقع عسكرية هامة جنوب السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت جماعة “أنصار الله”، اليوم الجمعة، أن قواتها سيطرت على مواقع تابعة للمقاتلين الموالين للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا داخل منطقة نجران جنوبي السعودية.

وقالت الجماعة، في بيان صدر على لسان مصدر عسكري تابع لها، إن “وحدات من الجيش واللجان الشعبية” نفذت عملية هجومية واسعة على مواقع القوات اليمنية قبالة السديس، وسبق العملية تمشيط صاروخي ومدفعي.

وأضاف المصدر أن العملية أسفرت عن تطهير بعض المواقع والسيطرة عليها وقتل وجرح عدد من المقاتلين التابعين للحكومة اليمنية، وغنم أسلحة متنوعة.

وفي سياق متصل، قال أنصار الله، في بيان منفصل، إن قواتهم صدت زحفا واسعا للقوات الموالية للجيش السعودي في قطاع نجران.

وأفاد مصدر عسكري تابع للجماعة بمقتل عدد من القوات الموالية للجيش السعودي وجرح آخرين، خلال صد زحفهم على مواقع “الجيش واللجان الشعبية” في مربع شجع.

المسيرة