أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * اتفاق بين (البرهان) و(أفورقي) على فتح الحدود بين البلدين فوراً * هيئة الإرصاد تتوقع هطول أمطار في (15) ولاية اليوم * الصادق المهدي يدعو لتوافق قومي للانتقال السلمي للسلطة * انقسام في مجلس الأمن حول التمديد لـ(يوناميد) * قوى الحرية والتغيير ترهن العودة للمفاوضات بتحقيق دولي حول فض الاعتصام * مندوب السودان يرفض تدخل مجلس الأمن في شأن البلاد الداخلي * غازي صلاح الدين: وساطة إثيوبيا والدول الأخرى مؤشر خطير * المجلس العسكري يتراجع عن تسليم مقار (يوناميد) بدارفور للدعم السريع الإنتباهة: * كباشي لـ(الإنتباهة): دعوة قريبة من الوسيط للتفاوض * واشنطن: (4) سيناريوهات للسودان وطلبنا سحب القوات من الخرطوم * فتح الحدود مع إريتريا.. انقسام حاد بمجلس الأمن بشأن السودان * إريتريا: نظام البشير اتبع سياسة إقليمية متهورة بثت الفتنة * الأمم المتحدة تطلب نشر فرق للتقصي في مزاعم اغتصاب بالخرطوم * الغموض يكتنف زيارة ثانية لـ(آبي أحمد) للخرطوم الصيحة: * البرهان يلتقي أفورقي بأسمرا وفتح الحدود بين السودان وإريتريا * مفوضية حقوق الإنسان تزور (كوبر) وتلتقي البشير وطه وهارون Advertisements * تدهور الحالة الصحية لـ(أبو هريرة حسين) والمعتقلون طالبوا بتوجيه اتهام لهم أو إطلاق سراحهم * أفورقي: الشعب السوداني وحده الذي يقرر مصيره السوداني: * قوى الحرية: رفضنا مقترحاً بنقل المفاوضات إلى أديس ومتمسكون بلجنة تحقيق دولية * وضع بدائل للإنترنت في التقديم للحج و(200) وكالة سفر تتنافس على (6) آلاف فرصة * مصرع (12) شخصاً غرقاً بينهم (5) أطفال على الحدود مع إثيوبيا * اتفاق على فتح الحدود بين السودان وإريتريا فوراً * محامون يشترطون استقالة (العسكري) لنزاهة التحقيق بشأن فض الاعتصام * قوى الحرية: اتهامنا بالانقلابات محاولة لتغطية قرص الشمس بـ(أصبع) * وفد من الجامعة العربية يصل الخرطوم للتوسط بين الأطراف السودانية الجريدة: * المئات يتظاهرون بالخرطوم مطالبين بإسقاط المجلس العسكري * (الجريدة) تكشف تفاصيل زيارة مفوضية حقوق الإنسان للبشير بسجن كوبر * الاتحادي الأصل ينفي إبرامه اتفاق أو ميثاق مع الشعبي * الحرية والتغيير: التهديدات الأمنية للمجلس العسكري لن تضرب عضد وحدتنا * التحالف الديمقراطي للمحامين يشترط استقالة المجلس العسكري لنزاهة التحقيق حول فض الاعتصام الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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