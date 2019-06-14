عاجل.. محاولة إيرانية لاستهداف طائرة أمريكية بصواريخ سام في خليج عمان

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن طائرة مسيرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط قبيل هجوم خليج عمان، وحاوت إيران استهداف الطائرة الأميركية المسيرة بصواريخ (سام) دون أن تتمكن من إصابتها. من ناحية أخرى، قالت شركة برنهارد شولته المشغلة للناقلة "كوكوكا كاريدجس" -إحدى الناقلتين اللتان تعرضتا لانفجارات، صباح أمس الخميس- في خليج عُمان يجري قطرها بسلام الآن وتتجه صوب ميناء خورفكان الإماراتي، اليوم الجمعة، وذلك بحسب ما ذكره موقع "رويترز".

من جانبها، أصدرت شركة فرنتلاين المالكة للناقلة فرنت ألتير -الناقلة الأخرى التي تم إصابتها في الهجوم-، بيانا، اليوم، قالت فيه، إن الناقلة ما زالت طافية وتساعدها سفينة إنقاذ، وإنها ستجري تحقيقا موسعا بشأن الحادث مع أطراف أخرى من بينهم مسؤولين حكوميين.

وذكرت فرنتلاين: "نستبعد احتمال وجود خطأ بشري أو ميكانيكي تسبب في الانفجار، وستتوخى أقصى درجات الحذر عند بحث قبول تعاقدات جديدة في المنطقة".

وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على بناء توافق دولي بعد الهجمات التي وقعت في الشرق الأوسط، وأنها ستواصل مشاركة المعلومات الاستخباراتية كجزء من جهودها لبناء الإجماع الدولي.