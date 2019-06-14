"Viber" يحصل على مزايا الردود السريعة وحالة المحادثة وأكثر

في الفترة الأخيرة كان فريق عمل تطبيق فايبر "Viber" الشهير، مشغول في تحسين عروضه، وذلك من خلال إضافتهم للوضع المظلم وخاصية تحرير الرسائل المرسلة، ومع ذلك، هناك بعض الميزات مفقودة، مثل الردود السريعة ووضوح حالة المحادثة.

الآن، وعبر الإصدار القادم من تطبيق Viber على أندرويد و iOS، أخيرًا هذه المزايا المذكورة سَتَشُق طريقها للتطبيق، بالتالي سيتمكن المستخدمين من التمرير على رسالة للرد عليها، تمامًا كما تفعل في واتس آب، وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو تغييرًا بسيطًا، إلا أنه يجعل الحديث عن موضوع معين أسرع وأكثر وضوحًا.

بالإضافة إلى ذلك، ستعرض قائمة الدردشة الرئيسية حالة محادثة معينة، وسترى بالتالي ما إذا كان شخص ما قد قرأ رسالتك، أو يكتب ردًا، أو إذا كان لديك مسودة معلقة، وذلك بمجرد إلقاء نظرة خاطفة على القائمة، وبالمثل سترى نوع المرفق الذي تلقيته لمعرفة بسرعة ما إذا كان شخص ما قد أرسل صورة أو فيديو أو ملصق.

وسيكون هناك تسهيل كبير يهدف إلى رؤية المجموعات التي تشترك فيها مع شخص معين، والتي يمكنك الوصول إليها مباشرةً من شاشة المعلومات عند التحدث إليهم، ومن على تطبيق سطح المكتب سيتم المدّ ببعض الحماية الإضافية، ليتمكن المستخدمين من قفل الدردشة بكلمة مرور.

أخيرًا، من المتوقع أن يتم طرح هذه الميزات هذا الشهر لمستخدمي أندرويد و iOS، وعلى الرغم من أنها تحسينات ذو فائدة، كان لزامًا من فايبر مدّها للمستخدمين منذ فترة، وخاصةً أن معظمها كانت متاحة على واتس آب منذ القدم.