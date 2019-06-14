وصفات الألوفيرا لحرق الدهون الزائدة.. جربيها

الألوفيرا نبتة ذهبية إن صح التعبير كونها تأتي بتركيبة مدهشة تتضمن الفيتامينات، المعادن والأحماض الأمينية وهي عناصر تساعد في الحفاظ على تناسق الجسم من خلال محاربة تكدس الدهون. إذا كنت سيدتي تعانين من الوزن الزائد فننصحك بأن تجربي وصفات الألوفيرا للتخسيس.

الألوفيرا وبذور الشيا

المكونات: ½ كوب من هلام الألوفيرا الطازج، ½ كوب من التوت، كوب من حليب جوز الهند، ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور، ملعقة كبيرة من بذور الشيا، ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، بضع قطع من ثمار المانجو وحفنة من أوراق الريحان.

ضعي كل المكونات المذكورة في الخلاط الكهربائي واضربيها جيدا حتى يتشكل لديك خليط متجانس وناعم تناولي منه كوبان في اليوم.

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الألوفيرا مع العسل

قومي بخلط ملعقة كبيرة من العسل مع مقدار متساو من هلام الألوفيرا المخفف وتناوليه بشكل يومي على الريق.

الألوفيرا والليمون

ضعي القليل من هلام الألوفيرا الطازج في الخلاط الكهربائي، أضيفي إليه القليل من الماء واضربيه قليلا حتى يتجانس، أضيفي عصير ليمونة طازجة ثم قلبي المشروب وتناوليه بشكل يومي.