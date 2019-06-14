مساعد وزير الخارجية الأمريكي يُحذِّر من انزلاق السودان في الفوضى

حَذّرَ مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، من انزلاق السودان في الفوضى على غرارِ ما يحدُث في ليبيا، وشدّد على أنّ أمريكا تحتفظ بخياراتٍ مفتوحةٍ حَال رفض المجلس العسكري تسليم السُّلطة إلى حكومة مدنية في السودان.
وأكد رفضهم لعودة النظام السابق بأيّة صورة، وحذّر من لجوء الطرفين إلى إجراءات أحادية، وقال إنّ تشكيل حكومة منفردة من المجلس العسكري أو قوى الحرية يُعد خياراً فاشلاً، وشدد المسؤول الأمريكي على أنّ أحداث الثالث من يونيو غيّرت الأوضاع في السودان بمُعدّل 180 درجة وغيّرت نظرة العالم وتعامُله مع المجلس العسكري، وقال “يجب إجراء تحقيق مستقل ذي مصداقية ومُحاسبة المسؤولين عن فض الاعتصام وقتل المُعتصمين”، وأعرب عن أسفه لانهيار جدار الثقة بين تحالُف قُوى الحُرية والتّغيير والمجلس العسكري عقب الأحداث ما حتم وجود وساطة، وطالب ناج قوى إقليمية لم يُسمِّها بالنأي عن القيام بدورٍ سلبي وعَرقلة المُفَاوضَات في السودان، ودعا قُوى الحُرية والتّغيير للاتصال بتلك الدول لحثِّها على القيام بدورٍ إيجابي.
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