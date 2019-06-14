غازي صلاح الدين: ما يجري في السودان مشكلة سودانية وينبغي أن تُحل بعقول سودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر الدكتور غازي صلاح الدين ،رئيس الجبهة الوطنية للتغيير في السودان، الوساطة التي تقوم بها إثيوبيا ، وأمريكا ودول أخرى في السودان، بداية للاستقطاب ، وتحويلا للمشكلة السودانية إلى قوى أخرى ،بل ومؤشراً خطيراً ،وغير مريح حسب تعبيره.

وأوضح غازي خلال لقاء في برنامج بلا قيود على قناة بي بي سي قال أنّ الطريقة التي تدار بها الأزمة في السودان شبيهة بتلك التي” مضى فيها الساسة من قبل ودفعوا ثمنها غاليا” حسب قوله.

ويرى غازي أن ما يجري في السودان مشكلة سودانية، وينبغي أن تُحل بعقول سودانية.