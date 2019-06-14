اتفاق على إعادة فتح الحدود مع إريتريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتفق كل من رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، يوم الجمعة، على إعادة فتح الحدود بين البلدين وتسهيل الحركة الطبيعية عبر الحدود للمواطنين.

وعقد الطرفان مباحثات مشتركة بالعاصمة الإريترية أسمرا، خلال الزيارة التي قام بها الفريق البرهان إلى إريتريا والتي استغرقت يوماً واحداً .

وتم الاتفاق على أن تقوم السلطات المختصة في البلدين باتخاذ التدابير اللازمة لفتح الحدود بصورة رسمية وفوراً، وأمن الطرفان على تفعيل التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات.

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وقال المدير العام للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، السفير عبدالمنعم عثمان البيتي، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إن الفريق أول ركن البرهان، قدم خلال المباحثات تنويراً حول تطورات الأوضاع الراهنة في السودان .

من جانبه أكد الرئيس أفورقي دعم بلاده للشعب السوداني، ورفض التدخل الأجنبي في شؤون السودان قائلاً “إن الشعب السوداني وحده هو الذي يقرر مصيره بنفسه”.

وأضاف السفير عبدالمنعم أن البرهان وأفورقي، أكدا عمق الروابط التاريخية والإنسانية بين الشعبين الشقيقين باعتبارها تمثل قاعدة صلبة لانطلاق التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة وتجاوز مرارات الماضي، وفتح صفحة جديدة للتعاون بين الدولتين والشعبين الشقيقين .

شبكة الشروق