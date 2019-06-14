القوات المسلحة تكشف ملابسات العملية الانقلابية

كَشف رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة الفريق أول هاشم عبد المطلب، أن المجموعة التي قامت بالمُحاولة محدودة وتمّ التحفُّظ عليها، ووصف ما حدث بأنّها مُحاولة لم تَرتقِ للعملية الانقلابية.

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وأوضح عبد المطلب خلال لِقاءٍ مع الصحفيين بإذاعة القوات المسلحة أمس، أنّ المجموعة التي قامت بالمُحاولة محدودة وتم التحفُّظ عليها، ونوّه لوجود اتّجاهات وأيديولوجيات تقف وراء هذه المجموعة، وأكّد عبد المطلب أنّه لا نيّة للجنة الأمنية أو القوات المسلحة لإخراج قوات الدعم السريع من الخرطوم باعتبارها قوات قومية، وشدّد على أنّ القوات المسلحة هي الضامن الرئيسي للفترة الانتقالية.

وبحسب الصيحة أشار لوجود حالة استقطاب حادّة تتجاذب المؤسسة العسكرية القومية وتوظيفها لخدمة أجندة مُعيّنة، فَضْلاً عن الحرب الإعلامية الكبيرة التي تعرّضت لها القوات المسلحة، وأكد عبد المطلب أن المجلس العسكري ينظر لأمر مُحاكمة رُمُوز النظام السَّابق باعتبارها واحدة من أهداف التّغيير التي تُحَقِّق شعار السلام والحرية والعدالة، وأوضح أنّ ما حَدَثَ بشأن فَض الاعتصام لم يصدر من القوات المسلحة والمجلس العسكري، وإنّما صَدَرَ الأمر لمنطقة “كولومبيا”، وشدّد على مُحاسبة كل من تَخَطّى الأوامر وحُدوده وذهب الى منطقة الاعتصام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)