الجامعة العربية تُؤكِّد الاهتمام باستقرار السودان وقُدرة شعبه على تجاوُز المرحلة

التقى عضو المجلس العسكري الانتقالي، الناطق باسم المجلس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي اليوم (الجمعة)، بوفد جامعة الدول العربية الزائر، الذي ضمّ الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة د. خليل الزوادي، ومدير إدارة القرن الإفريقي والسودان زيد الصبان.

واطلع الوفد على تطوُّرات الأوضاع بالبلاد، وأكد اهتمام الجامعة العربية باستقرار وأمن السودان، وأشاد بالشعب السوداني وقُدرته على تجاوز المرحلة.