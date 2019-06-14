الجامعة العربية تُؤكِّد الاهتمام باستقرار السودان وقُدرة شعبه على تجاوُز المرحلة

واطلع الوفد على تطوُّرات الأوضاع بالبلاد، وأكد اهتمام الجامعة العربية باستقرار وأمن السودان، وأشاد بالشعب السوداني وقُدرته على تجاوز المرحلة.
وسيلتقي الوفد بعددٍ من القوى السياسية بالبلاد لإسداء النُّصح والمَشورة.
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