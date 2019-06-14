“قرقاش” يدسّ السّمّ في تغريدة لشيطنة عُمان ولجرّ السعودية لصِدامٍ مع إيران!

الخليج 365:

نشر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، تغريدةً “دسّ فيها السّمّ”، محاولاً شيطنة سلطنة عمان، في أعقاب تفجيرات ناقلتي النفط، الخميس.

وقال “قرقاش” في تغريدته: ” الاعتداء اليوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير ويستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي. الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر”.ورآى متابعون أن ذكر الوزير الإماراتي خليج عمان في تغريدته، بهدف الشيطنة، فيما تعمّد ذكر السعودية لتقريب الصدام العسكري “السعودي – الإيراني”.

في المقابل ، فإن “قرقاش” لم يذكر إيران بالاسم، ولم يتهمها بأنها هي التي دبّرت الهجوم على الناقلتين.