مدليييييناو.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*الرائع النور الجيلاني وضع بصمة خاصة على خارطة الغناء السوداني*طريقة الاداء حقتو براهو*قاطعها من راسو*احساس بالاغنيات يجعله يتفاعل بصدق مع ما يؤديه ويستمتع قبل أن يمتع*خلق من الكورس التقليدي كورال اساسي في كل اغنية*واختار المظهر المميز له والخاص به*واحسن اختيار الاغنيات*غنى للوطن الواحد*وكانت جوبا على كل الشفاه*غنى كدراوية فكانت الكدرو محط الانظار*وغنى*عدي بينا وعدي بينا ياريس*فكانت ولازالت صدى يداعب الآذان مع كل تغريدة*وهيلا هيلا هيلا هيلا وهيلاهوب*غنى مدلينا*وبلغة اليوم تصبح*مدلييييناو*وعدي بينا وهيلا هوب*نسأل الله له كامل الشفاء ليعود مغرداً في ساحات وطن مدلييييناو*فساحات الاغنية السودانية في هذا العهد لاتقبل الا مدليييناو*والاناشيد الوطنية*والسلام الجمهوري*وفي السلام الجمهوري يكون التركيز على*هذه الارض لنا فليعش سوداننا علماً بين الامممممم*اممييييناو*ايها الناس*مجلسنا الفنجري يدين اعتداء الحوثي على مطار أبها ويصفه بالبلطجة والجريمة النكراء*وزي ما قال معاوية الجاك*خلت راجلها ممدود ومشت تعزي في محمود*مجلسنا بااااالغ*انتوا يا اسد مابتخجلوا؟؟؟؟*المهم*اصرار بروف شداد على إكمال الموسم كان كبيراً قبل ضرب مطار أبها*اقصد قبل فض الاعتصام*بعد ده لو مُصر يا شداد إلا تلعبهم ليدو في موبايل*غايتو الله يخارجنا*او تشركهم في لعبة من سرق الروب المدورة اليومين دي*روب الاعتصام*الناس ناكرة سرقتو حطب*المجلس قال أنا ماسرقو*هذا سرقو*وهذا نكرو*قال مستنكراً انا سرقو؟*أنا ما سرقو*هذا سرقو*هذا الظل قال انا ما سرقو*هاداك سرقو*وهاداك قال الله يهداك*أنا ما سرقو*ويظل سؤال الشارع مشروعاً وقائماً*مين سرق الرووووب؟؟؟؟؟؟*في واحدين قالوا الروب ذاتو ما انسرق*الروب انكشح براهو على أرض الاعتصام*الروب سال براهو في النيل*الروب سال وكتل ملف بس ما انكتل*ونظل نسأل*مين كشح الروب؟*مين صب الروب في النيل*حتى الروب يسأل على طريقة خواطر فيل للنور الجيلاني*كشحوني لييييه ليه كبوني ليه في النيل هنا*انا ليه هنا*انا ايه عملت غير الهتاف والدندنة*انا ليه هنا*لو قلت قاصد كولمبيا والسنسنة*كولمبيا ما كلنا*كولمبيا هناااااك ماهنا*انا ليه هنا*وفي الحتة دي يدخل المندلين في عزف منفرد*مدلييييناو*مدليييناو*الام الثكلى خبرها*والوالد يبكي وأنينا*والاخ يصدح ما فضل واحد فينا*وترنح السما قرب يقع فينا*والنيل حنين يأوينا*والارض شهدت بالحاصل فينا*ويبقى هتافنا اللامييينا*مدليييناو*ايها الناس*من نكات الواتس التي اعجبتني*قالوا الاسد كان نايم تحت شجرة*جا القرد براااحة ربطو وجرى*الاسد صحى لقى روحو مربوط*جا الحمار ماشي*الاسد قال ليهو فكني بديك نص الغابة*الحمار فكاهو*الاسد قال ليهو مابديك نص الغابة ولاشي*الحمار افتكر الاسد لحس كلامو وغنج بالسلطة*الاسد قال ليهو*مابديك نص الغابة*بديك ليها كلها*غابة بربط فيها القرد وبحل فيها الحمار مابتلزمني*وشال بقجتو وساق اللبوة وفاااات*ايها الناس*إن تنصروا الله ينصركم*آها*نجي لي شمارات والي الخرتوم*كان شفت يا والينا*جابو الكراكات ولملموا حاجات الترس لينا*موش كان يركبوها في محلاتها يا والينا*ولا اللملمة دي تمهيد لاصدار قرار جديد لينا؟؟؟*ولا خوفاً من مدلييييينا؟؟؟سلك كهرباننساك كيف والكلب قال انا عرفت من سرق الروب…انتوا كان مابتشموا ومابتشوفوا ما بتفهموا!!!!والي لقاءسلك
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