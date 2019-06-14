قليل من الحكمة.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في غمرة الهياج الذي شهدته الساحة السياسية عقب الإطاحة بالجنرالات المحسوبين على المؤتمر الوطني داخل المجلس العسكري أمثال عوض بن عوف وكمال عبد المعروف وقوش وحتى استقالة الثلاثة عمر زين العابدين، جلال الشيخ وبابكر الطيب، وهي فترة عنفوان الثورة، في تلك الأثناء، دعوتُ إلى عدم استعداء المجلس العسكري، بل طالبتُ بأهمية الاستقواء به واستمالته لصالح أجندة وأهداف الثورة، طالما أنه أعلن انحيازه كلياً لمطالب الثوار وأبدى استعداده لتسليم السلطة للمدنيين، غير أن الذي حدث هو العكس تماماً، فكان التشاكس بين المجلس وقوى الحرية والتغيير، فلجأ المجلس للبحث عن حليف سياسي مرحلي للاستقواء به، ووجد ضالته في شركاء النظام المخلوع، فاحتمى بهم سياسياً وقد وفروا له الحاضنة السياسية لتحركاته وقراراته، وتلك الخطوة التي مضى باتجاهها المجلس، كانت نتيجة لخطأ تاكتيكي وقعت فيه قوى إعلان الحرية والتغيير، ولابد أن تعترف بهذا الخطأ التاكتيكي الذي تحول الآن إلى خطأ إستراتيجي بعد فض الاعتصام ومقتل العشرات وجرح المئات من شباب وشابات الثورة السلمية، بينما التقطت القوى المتآمرة على الثورة القفاز وقدمت خدماتها للمجلس العسكري الذي مهّد لها الطريق بإعادة نقابات المؤتمر الوطني ونظامه المخلوع إلى المشهد السياسي، فأصبحت واجهات النظام المندحر تعمل بكفاءة عالية بعد سُبات وتخفي طلباً للنجاة من المحاسبة. وبعد الموقف الذي أعلنه حزب الأمة القومي من العصيان المدني، وفي غمرة تصاعد الحملة الظالمة على زعيم الأنصار الصادق المهدي والتي صورته على أنه مخذل ومتواطئ، والتي استعدته على هذا الأساس، في تلك الأثناء، قلت أيضاً ليس من الحكمة والحنكة السياسية تصنيف الصادق المهدي على أساس أنه معادٍ للثورة وليس من الحكمة في شيء استعدائه وعزله ودفعه للاستقواء بخصوم الثورة كما حدث للمجلس العسكري من قبل..صحيح أن المجلس العسكري بشكل أو بآخر، هو جزء من النظام المخلوع، وكان سيبحث عن مخارج للتبرؤ منه طالما أن الشارع لفظه وثار ضده وانتفض، وكان يمكن للمجلس إذا وجد الطريق ممهداً لذلك أن يتخلص من أية شبهة علاقة بالنظام المباد من خلال سياسات وقرارات تُثبت ذلك بعد أن تخلص من العناصر المتشددة داخله والمحسوبة على المؤتمر الوطني، لكن المجلس وجد الطريق “مُترّس” فلجأ إلى قواعد المؤتمر الوطني والنظام المخلوع وشركائه من أحزاب “الفكة” واستنصر بها وكان يمكن أن نساعده للتنصل عنها ونضمن له السلامة والشراكة التي لاتتقاطع مع أهداف الثورة، وهذه الأمور كانت تحتاج إلى حنكة سياسية.. على أي حال، الحصل حصل!! والثورة تُراجَع ولاتتراجع عن أهدافها المتمثلة في الحكومة المدنية، ودولة القانون والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية وصيانة الحريات وحقوق الإنسان وكرامته..وما حدث حتى الآن يمكن أن يتحول إلى دروس وعبر يمكن الاستفادة منها في مقبل الأيام على أن يتفق الجميع على أن القانون هو السيد المطاع الذي يقضي في كل خصومة فمن ظلم أو قتل أو سرق أو خان أو انتهك الحقوق سيواجه بالقانون.. اللهم هذا قسمي فيما أملك.. نبضة أخيرة

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.