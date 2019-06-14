القبض على اربعة متهمين بقتل تاجر مواشي بالبطانة…

الخليج 365:

أوقفت شرطة الجزيرة (4) متهمين رهن التحقيق في اتهامات تتعلق بقتل تاجر مواشي بمنطقة البطانة.

وكشفت مصادر أن الشرطة ألقت القبض على المتهمين الرئيسيين في القضية، وسجلوا اعترافات قضائية بارتكابهم الجريمة وتمثيلهم كيفية ارتكاب الجريمة، وتم الإرشاد على سيارتي دفار وبوكس، وتم ضبط السلاح الذي نفذت به الجريمة.

يذكر أن المتهمين حسب صحيفة المجهر، قتلوا تاجر المواشي رمياً بالرصاص أثناء سرقة مواشيه بالبطانة. المادة السابقة جادك الغيث إذا الغيث همى يا زمان الوصل بالأندلس.. بقلم الصادق الرزيقي المقالة القادمة قليل من الحكمة.. بقلم احمد يوسف التاي

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