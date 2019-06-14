مسؤول روسي رفيع: اتهام إيران بالهجوم على ناقلتي النفط “مفبرك”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال عضو لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فرانتس كلينتسيفيتش، بأن اتهام إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان من البداية إلى النهاية “مفبرك”.

وكتب المسؤول الروسي على صفحته الرسمية في “فيسبوك” منشورا قال فيه “ليس لدي أدنى شك أن الاتهام من البداية إلى النهاية مفبرك، ومن الممكن رمي الاتهامات على إيران، إيران لم تفعل شيئا من شأنه أن يضرها”.

وأضاف كلينتسيفيتش، “بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكر لفترة طويلة بخصوص خصم الولايات المتحدة، وكان بين خيارين أما كوريا الشمالية أو إيران، فوقع الاختيار على إيران”.

سبوتنيك