المبعوث الأممي لليبيا بدأنا نرى بوادر لاستئناف العملية السياسية في طرابلس

صرح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الجمعة في تونس أن هناك إمكانية لعودة الحوار في ليبيا، بعد أكثر من شهرين على اندلاع النزاع المسلح بين الفرقاء السياسيين.

وقال سلامة، الذي التقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بعد يوم من اجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر بتونس لبحث الوضع في ليبيا، إنه "يتعين استئناف العملية السياسية في ليبيا".

وقال سلامة، في مؤتمر صحافي بمقر وزارة الخارجية بتونس "الوضع في ليبيا بصورة موجزة تراجع كثيراً منذ نحو شهرين ونصف. كنا نعمل جاهدين لتسريع العملية السياسية بعدة خطط منها اللقاء بين المجلسين ولقاء (خليفة) حفتر و السراج في فبراير الماضي، ومنها الدعوة إلى ملتقى واسع يمثل كل الأطراف الليبية في مدينة غدامس".

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وتابع المبعوث الأممي: "كل هذه الأمور باتت موضع إعادة بحث، لأن العملية السياسية لفترة ما قبل الرابع من أبريل لا يمكن أن تستمر بسبب الحرب التي أوقعت أكثر من 670 قتيلاً وأكثر من 3 آلاف جريح وأكثر من 91 ألف نازح".

وشدد سلامة على ضرورة العودة إلى العملية السياسية، مشيراً إلى وجود بوادر للتقدم في ذلك.

وقال في المؤتمر الصحافي: "بينما كانت الأمور مظلمة تماماً منذ شهرين بالنسبة للعملية السياسية داخلياً وخارجياً.. بدأنا نرى إمكانية التقدم أو عودة الحوار حول ماهية الخروج من المأزق الذي دخلت إليه ليبيا".