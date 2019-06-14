ليس دفاعا عن البحسني وانما عن حضرموت

تتعرض حضرموت في الفترة الاخيرة لهجمة شرسة تستهدف امنها واستقرارها وشق صف وحدتها هذه الهجمات ليست بغريبة علينا وقد تعرضنا لها سابقا وللأسف نجحت في شق الصف الحضرمي مرات ومرات ولكن اليوم غير الامس علينا توحيد كلمتنا ومواجهة مثل هذه الهجمات والتي للأسف يأتي اغلبها بأيدي حضرمية لاهم لها الا مصالحها ولاتعرف أن النتائج وخيمة على حضرموت واهلها فقد يستغل البعض من الحاقدين اخفاق السلطة المحلية في توفير الخدمات الاساسية للمواطن ويقوم بتهييج الشارع عليها والاضرار في الممتلكات العامة والخاصة لخدمات اجنداته القدرة وبالتالي هذا ينعكس على المواطن الغلبان وزيادة معاناته .

اننا على ثقة في قيادة المحافظة وعلى راسها المحافظ البحسني الرجل الطيب الذي في اعتقادي جهود كبيرة لتجاوز المرحلة الصعبة لجعل حضرموت متميزة ونمودجية وذلك في ظل العديد من الظروف الصعبة المعاكسة التي تعيق تحقيق طموحاته وأهدافه في تحسين وتطوير الخدمات قد نختلف مع الرجل في بعض الاشياء ومنها البطانة التي حوله ولكننا نتفق جمعيا على حسن نيته في خدمة حضرموت وأن الرجل وضع نصب عينه الرقي بحضرموت هدفه الاول ولكن قد تخونه نقص خبرته الادارية في بعض الاحيان ايضا اعتماده على المسئولين والمستشارين من النوع (....) قد يتسببون لها في الكثير من المشاكل ولو القينا نظرة سريعة على بعض من المسئولين والمستشارين نجدهم اغلبهم قد أكل الدهر عليهم وشرب ولا يواكبون مرحلة البناء والتطور لانهم شاركوا في مرحلة الهدم السابقة فأسيان أن يتفق الهدم مع البناء فمن تعود أن يهدم لن يبني مهما حصل لا أدري هل هم من اختياره أم فرضوا عليه أما شخص البحسني نفسه لا يختلف عليه اثنان ولكن كل حاكم مرهون بالبطانة اذا صلحت البطانة صلح الحاكم واذا خربت خرب معها كل شي واذا كانوا من اختياره عليه الاستمع لرأي الناس وابعادهم والاعتماد على الشباب المؤهل المتحرر من عقد الماضي البغيض والتواق لمرحلة بناء جديدة في حضرموت واذا فرضوا عليه تحييدهم وتهميشهم وأعادة النظر فيما ذكرناه أم اعتماده على هؤلاء فلن يخدم مصلحة حضرموت وتجريب المجرب خطاء كبير .

لقد تعرضت حضرموت لازمات عديدة استطاع المحافظ البحسني تجاوزها بحنكة ودهاء ولكن ما كل مرة تسلم الجرة علينا الوقوف مع المحافظ البحسني في هذه المرحلة العصيبة حفاظا على حضرموت وامنها واستقرارها ووحدتها وعدم الانجرار للشائعات الكاذبة من اعداء حضرموت وهم من يريدون عودة حضرموت لما كانت عليه سابقا وعلى المحافظ الالتحام بالناس والاستماع لما يقولونه وعدم تكبيل نفسه بالبطانة السيئة فحضرموت أكبر من الجميع ونحنا قد حطينا خطوات كبيرة نحو استعادة ثقتنا بأنفسنا وبنا قواتنا العسكرية والامنية والذين هم من ابنائنا واخواننا بقيادة حضرمية خالصة افتقدناها منذ نصف قرن علينا الحفاظ عليها فحضرموت امانه في اعناق الجميع من ابنائها وتتسع للجميع لقد ورث المحافظ تركه ثقيلة من الانظمة السابقة ومن سبقوه وليس لديه عصاء سحرية تمكنه من تغيير كل شي في يوم وليلة ولديه مدراء عموم تالفين يمشون عكس التيار وينفدون اجندات غيرهم وعلى المحافظ أن يقف وقفه جادة وصارمة تجاه كل معاكس ومتمرد وللأسف أن البعض منهم هو من قد اتى بهم لهذه المناصب هذه واليوم يعاني من فشلهم وهو لايعلم بحقيقتهم وعليه أن يصحح الخطاء فليس عيب أن تخطي انما العيب الاصرار على الخطاء والمكابرة فلن تنجح خطط المحافظ في تحسين الخدمات مالم تتظافر جهود الجميع وتعاون الكل وخاصة مدراء العموم الذين يتطلب من المحافظ اظهار الحزم معهم ومحاسبة كل مقصر وهم كثر وابعادهم والاتجاه نحو الكوادر الشابة المؤهلة النزية لتسلم المرافق الحكومية ولنا في ما حدث في شرطة ساحل حضرموت خير مثال خير مثال على ذلك وترك المحاباة في تعيين مدراء العموم فالكفاءة يجب أن تسبق الولاء وستكون النتائج ايجابية أن شاء الله وستكون عونا لمحافظنا العزيز ومعنا كل الشرفاء الوطنيين طالما كان الهدف حضرموت اولا واخيرا والمحافظة على وحدتها وامنها واستقرارها وتفويت الفرصة على اعدائها المتربصين بها اناشد واطالب الجميع بالوقوف مع القائد المحافظ فرج سالمين البحسني ليس حبا في البحسني وانما حبا في حضرموت حفظ الله حضرموت واهلها .

اخيرا أعلم أن هناك من سيقول أنني مطبل أو منافق ولكنني اخشى من ماهو قادم فالبديل سيكون بمثابة الكارثة على حضرموت في حال صدقت الشائعات التي تم ترويجها في الفترة الاخيرة والحليم تكفية الاشارة اللهم أنني بلغت اللهم فأشهد .