الجمعة 14/يونيو/2019 - 07:02 م الكباشي اخبار الخليج 365 أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين الكباشي، إنه لن يسمح لحاملي الجنسيات الأجنبية ولا أعضاء المجلس العسكري بالترشح للإنتخابات حتى لو "خلعوا الزي العسكري". تعليقات Facebook تعليقات اخبار الخليج 365 365

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كانت هذه تفاصيل خبر الكباشي: لن نسمح لأعضاء "العسكري" ولا لحاملي الجنسيات الأجنبية بالترشح للإنتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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