أبو الغيط يحمل إيران مسؤولية احتدام المواجهة في منطقة الخليج

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة عن قلقه حول حادثة خليج عمان يوم أمس الحخميس وأكد أنه لا بد من كشف الحقيقة مضيفا أن المنظمة الدولية تدين الهجوم.

ونقلت "رويترز" عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله للصحفيين اليوم الجمعة إنه لا بد من الوقوف على الحقيقة بعد الهجوم على ناقلتي نفط هذا الأسبوع في خليج عمان مضيفا أن المنظمة الدولية تدين الهجوم.

من جهته حث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إيران على تغيير مسارها بعد أن قالت الولايات المتحدة إن طهران تقف وراء الهجمات.



كانت قد تعرضت ناقلتي نفط لانفجارات ببحر عمان، أمس الخميس، نجمت عن هجوم، ووصفت طهران الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.