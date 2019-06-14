اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

أبو الغيط يحمل إيران مسؤولية احتدام المواجهة في منطقة الخليج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة عن قلقه حول حادثة خليج عمان يوم أمس الحخميس وأكد أنه لا بد من كشف الحقيقة مضيفا أن المنظمة الدولية تدين الهجوم.

ونقلت "رويترز" عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله للصحفيين اليوم الجمعة إنه لا بد من الوقوف على الحقيقة بعد الهجوم على ناقلتي نفط هذا الأسبوع في خليج عمان مضيفا أن المنظمة الدولية تدين الهجوم.

من جهته حث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إيران على تغيير مسارها بعد أن قالت الولايات المتحدة إن طهران تقف وراء الهجمات.


كانت قد تعرضت ناقلتي نفط لانفجارات ببحر عمان، أمس الخميس، نجمت عن هجوم، ووصفت طهران الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو الغيط يحمل إيران مسؤولية احتدام المواجهة في منطقة الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا