البرهان يغادر إلى إريتريا

التاريخ: 14-يونيو-2019
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توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، صباح الجمعة إلى إريتريا في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الإريتري، أسياسي أفورقي، وكان في وداعه الفريق أول ركن طيار صلاح عبدالخالق، رئيس اللجنة الفئوية وعدد من أعضاء المجلس.
وأشارت وكالة السودان للأنباء، إلى أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي تسلم في وقت سابق، دعوة من الرئيس أفورقي لزيارة إريتريا سلمها له السفير إبراهيم إدريس، سفير جمهورية إريتريا بالخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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