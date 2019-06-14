الدوحة تتلقى ضربات جديدة موجعة من الرباعي العربي

أكد خبراء استراتيجيون تراجع معدلات العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة، مشيرين إلي أن هذا التراجع يعزي إلي المقاطعة العربية التى فرضها الرباعي العربي، المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر على إمارة قطر الداعمة للإرهاب.

ووفقا لما نشرته قناة "مباشر قطر" على قناتها في موقع يوتيوب، أثرت المقاطعة العربية، على الإمارة التي تساند الإرهاب ماديا ومعنويا عن طريق إيوائها للعديد من العناصر ورموز الفكر المتطرف.

وأكدت مباشر قطر أن المقاطعة العربية أسهمت في تقليص وتحجيم دعم الدوحة للمنظمات والجماعات الإرهابية، فضلا عن المساعدة في هزيمة تلك التنظيمات في العديد من الجبهات.

وإفاد خبراء أمنيون، بحسب مباشر قطر، أن الدوحة وحليفتها أنقرة يعملان على التاثير على دول المقاطعة العربية عن طريق زيادة دعمهم للجماعات الإرهابية المتواجدة في طرابلس، التي يتم إرسال أسلحة متطورة لتدعيم موقفها عن طريق مينائها البحري.