وأكد نائب رئيس الاتحاد المصري أحمد شوبير على صفحته في موقع "تويتر"، أنه "بات بمقدور جريشة إدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية المقبلة"، التي ستقام في مصر من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
وقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم في 16 مايو، بعد يومين من ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي حامل اللقب، احتجاجا رسميا لدى الكاف ضد جريشة، على خلفية أدائه في الذهاب الذي انتهى بتعادل الفريقين 1-1.
وقرر الكاف إيقاف الحكم المصري "لتواضع مستواه في إدارة المباراة"، كما استبعد جريشة أيضا من إدارة مباريات كأس العالم للشباب المقامة حاليا فى بولندا، على خلفية قرار إيقافه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إيقافه 6 أشهر.. "الكاف" يرفع العقوبة عن حكم مصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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