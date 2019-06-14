ترامب يشكر آبي على جهوده لتسهيل التواصل مع إيران

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن شكره لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الجمعة، على جهوده لتسهيل التواصل مع إيران وسط تصعيد التوتر معها.
وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الجمعة إن "الرئيس دونالد ترامب ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني رحلة آبي الأخيرة إلى إيران، والهجوم الذي وقع هذا الأسبوع على ناقلات النفط في خليج عمان".
وأضاف البيان أن "ترامب شكر آبي على تسهيل المحادثات مع إيران".
كما أشار إلى أن النقاشات بينهم تطرقت إلى "المفاوضات التجارية بين البلدين، ورحلة ترامب القادة إلى قمة مجموعة العشرين في اليابان".
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