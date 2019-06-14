البرهان يصل إريتريا في أول زيارة لأسمرا

وصل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الجمعة، إلى إريتريا في أول زيارة له إلى أسمرا.
ودعا الرئيس الإريتري في وقت سابق رئيس المجلس الانتقالي السوداني لزيارة أسمرا، فيما تسلم الأخير دعوة أفورقي من السفير الإريتري بالخرطوم.
وأصدر المجلس العسكري الانتقالي بيانا، وقتها، شدد فيه على حرص السودان على تعزيز علاقاته مع إريتريا التي وصفها بالتاريخية، معبرا عن شكره وتقديره للاهتمام الصادق الذي توليه إريتريا لقضايا السودان.
والشهر الماضي، زار وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح الخرطوم بعد قطيعة استمرت لأكثر من عام، التقى خلالها رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان في القصر الرئاسي بالخرطوم.
وأوضح صالح، في تصريح صحفي حينها، أنه أجرى لقاء مثمرا مع رئيس المجلس العسكري تناول العلاقات الثنائية، خاصة أن الزيارة تأتي في إطار رغبة بلاده الاطلاع على تطورات الأوضاع بالسودان وسير التفاوض بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا في فبراير 2018 بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود، نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.
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