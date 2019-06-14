الاتحاد الأوروبي يطالب جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، عقب الهجوم الذي استهدف ناقلات نفط في مياه الخليج، أمس الخميس، مؤكدا أنه يتابع الأوضاع عن قرب ويجمع المزيد من المعلومات.

بروكسل- سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي مايا كوتشيناتايتس، في إحاطة إعلامية اليوم الجمعة: “نحن نتابع الوضع عن قرب في حادث الخليج، ونجمع المزيد من المعلومات، ونقيم الوضع”.

وأضافت المتحدثة: “قلنا مرار إن المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من التصعيد وندعو إلى ضبط النفس والهدوء”.

وتعرضت ناقلتي نفط لانفجارات ببحر عمان، أمس الخميس، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.