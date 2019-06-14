الخارجية الروسية: تدعو الي عدم الاستنتاجات المتسرعة بشأن الهجوم على ناقلتي النفط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تدعو إلى عدم إلقاء اللوم على أي طرف بسبب الحادث الذي وقع في خليج عمان حتى يتم الانتهاء من التحقيق.

وجاء في البيان: نحن نعتبر أنه من الضروري الامتناع عن الاستنتاجات المتسرعة، وأن إلقاء اللوم على أي طرف في تورطه في هذه الحوادث حتى يتم الانتهاء من تحقيق دولي شامل وحيادي أمر غير مقبول.

وقالت الخارجية: “ندين بشدة الهجمات التي وقعت بغض النظر عمن كان وراء تنظيمها”، مضيفة ” نشعر بالقلق إزاء التوتر في خليج عمان. ونرى أدلة على توتر الوضع بشكل مصطنع… نحث جميع الأطراف على ضبط النفس”.

ودعت موسكو إلى عدم استخدام حادث ناقلات النفط المأساوية، والتي هزت سوق النفط العالمي، في خليج عُمان لتأجيج الموقف ضد إيران.