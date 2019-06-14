ريال مدريد يجدد دماءه.. 11 لاعبا تأكد رحيلهم و7 في الطريق

بعد تعاقد ريال مدريد مع فيرلاند ميندي يكون إجمالي عدد لاعبي الفريق قد بلغ 37 لاعبا، مما يفرض عليه عرض 12 لاعبا للبيع في الانتقالات الصيفية الحالية للوصول إلى 25 لاعبا كحد أقصى للفريق.

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وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أنه بعد الموسم الكارثي للريال 2018-2019 تحتم عليه ضم وجوه جديدة لتجديد دماء الفريق المنهار، وفي ظل عدم مغادرة أي لاعب ملعب سانتياغو بيرنابيو، تعاقد النادي مع خمسة لاعبين جدد، وعودة سبعة لاعبين من الإعارة، مما يفرض وجود قائمة من الراحلين المؤكدين عن النادي.

وبحسب العربية نت قالت الصحيفة إن هناك 11 لاعبا تأكد وجودهم في قائمة الراحلين وهم: كيلور نافاس وغاريث بيل وثيو هرنانديز وسيرجيو ريغيلون وماركوس لورنتي وداني سيبالوس وخاميس رودريغيز ومارتن أوديغارد وماتيو كوفاتشيتش وراؤول دي توماس وبورخا مايورال.

وأضافت ماركا أنه من المتوقع أن يغادر الملكي أيضا كل من أندريه لونين ولوكا زيدان وجيسوس فاليخو وإبراهيم دياز وإيسكو ولوكاس فاسكويز وماريانو دياز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)