أكدت حكومة ولاية جنوب دارفور إستقرار الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها بكافة محليات الولاية بعد أحداث الشغب والإعتصامات التى شهدتها
وقال اللواء ركن هاشم خالد محمود والى جنوب دارفور المكلف بحسب (smc) ان الولاية تأثرت بإغلاق الطرق من قبل الثوار وتوقفت حركة القطارات لمدة (45) يوماً، مشيراً إلى إستئناف العمل وعودة الأمور عادت لطبيعتها بفضل مجهودات المجلس العسكرى .
وأبان ان البنوك والأسواق والمرافق الحكومية إستانفت عملها عقب عطلة عيد الفطر مباشرة، مشيراً إلى ان حكومة الولاية قامت بتأمين المعسكرات والمواقع الإستراتيجة وأن اللجان الأمنية على انعقاد مستمر لمتابعة الأوضاع .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر جنوب دارفور: إستئناف حركة القطارات بعد توقف لمدة (45) يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.