مبادرة للقاء جامع لرؤساء الأحزاب مع المجلس العسكري

التاريخ: 14-يونيو-2019 فى : أخبار 41 مشاهدة كشف مجلس أحزاب الوحدة الوطنية عن مبادرة لعقد لقاء جامع لرؤساء الأحزاب السياسية والكيانات الأخري خلال الأيام القادمة لإستكمال عملية المشورة بالبلاد . Advertisements وقال عبود جابر سعيد رئيس مجلس الأحزاب في تصريح حسب (smc) إن المجلس يعد لعقد لقاء تشاوري مع المجلس العسكري الإنتقالي خلال اليومين القادمين لتوصيل لرؤي لعقد مؤتمر جامع لرؤساء الأحزاب ، كاشفاً عن تسليمه رؤي مكتوبة للمجلس العسكري بشأن حلحلة قضايا البلاد ، مشيراً إلي ضرورة إستمرار اللقاءات وتسارع الخطي للوصول إلي حلول لتجاوز التحديات الوطنية الراهنة . ودعا جابر إلي أن تحمل زيارة المبعوث الأمريكي مبادرة أممية إيجابية ترضي جميع الأطراف السودانية بغير ضغوط وتعينهم لحلحلة قضايا البلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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