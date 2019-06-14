تصريحات مثيرة لأبو قردة

طالب رئيس تحالف القوى السودانية بحر إدريس أبو قردة بضرورة محاسبة من قتل الشباب في ميدان الاعتصام بدم بارد، وشدد على ضرورة أن تطول المحاسبة كل من قتل مواطناً في منزله أو في مكان بعيد عن ميدان الاعتصام.

ورفض بحر إدريس أبو قردة في حوار حسب الإنتباهة التنكر لمشاركتهم في النظام البائد، وقال: (لن ننكر مشاركتنا في الإنقاذ ولم نقفز من المركب إلى أن غرقت)، ووصف أبو قردة ما سماها المزايدات حول مشاركة البعض مع الإنقاذ بغير المنطقية، مشيراً إلى أن كل القوى السياسية شاركت بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

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وأضاف قائلاً: (أعتقد أن الذين شاركوا بطريقة مباشرة أفضل حالاً من الذين شاركوا النظام السابق بطريقة غير مباشرة تمثلت في التجارة وأشياء كثيرة أخرى)، وأكد أبو قردة أنهم مارسوا ضغطاً على الحكومة البائدة لتكوين لجنة تحقيق حول القتل الذي حدث أثناء الثورة، وقال: (صوتنا كان واضحاً ضد أية مخالفات وتجاوزات في النظام السابق). وانتقد أبو قردة ما وصفه بالنهج الإقصائي والثنائي الذي مضى على خطاه المجلس العسكري والحرية والتغيير، لافتاً إلى أن ذلك كان له دور كبير في عدم تحقيق أهداف الثورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)