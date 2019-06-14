وقال في حديثه لـ "راديو سبوتنيك" إنها "بطولة دولة وكل أجهزة الدولة تريد إخراجها بشكل مشرف يليق باسم مصر".
ووعد فضل ببطولة مختلفة بعد العمل الكبير عليها، مضيفا أن "الكل يرى تجربة كأس العالم روسيا 2018 كمثل، للنظر في أدق التفاصيل".
وأوضح أن العائق الوحيد في تحضيرات البطولة هو "عامل الوقت" في ظل استمرار العمل على مدار اليوم والإصرار على تنفيذ كل الأفكار المطلوبة، مؤكدا أن "العمل لم يكن عن طريق اللجنة المنظمة فقط بل عن طريق الدولة والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي".
وقال إن "قرعة البطولة كانت عالمية من خلال ردود الأفعال الدولية، ما عكس تطور تفكير المسؤولين في مصر".
وعن جاهزية الملاعب، قال "فضل" إن هناك 24 فريقا سيتدربون في 24 ملعبا، مشيرا إلى "أننا لو نظرنا إلى وقت استلام المهمة كدولة كان من الممكن العمل دون مجازفة ولكن الطموح كان كبيرا".
وبين محمد فضل أن هناك "24 ملعبا للتدريب و6 استادات وكان من الممكن العمل في 4 أخرى.. حيث نعد بنية تحية قوية لما بعد البطولة أيضا".
ولفت إلى أن "عدد 24 منتخبا لم يكن عبئا وكان من الممكن حصول عملية دوران في حالة عدم الاستعداد"، مكررا وعده أن تكون هذه البطولة هي الأفضل على مر التاريخ".
يذكر أن البطولة تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو/تموز المقبل.
وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير "أمم أفريقيا": بطولة 2019 ستكون الأفضل على مر التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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