بعد هجوم خليج عمان.. إيران تحتجز طاقم الناقلة النرويجية

نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تقارير إعلامية تتحدث عن احتجاز السلطات الإيرانية طاقم إحدى ناقلتين النفط اللتين تعرضتا لهجوم أمس في خليج عمان.

وقال مسئولون أمريكيون إن زوارق حربية إيرانية حاصرت طاقم الناقلة النرويجية فرنت ألتير، حتى أمر القبطان الطاقم بالاستسلام، واقتادتهم القوات الإيرانية إلى مكان داخل البلاد.

من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران نفذت الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان أمس.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن خليج عمال لن يُغلق وإن حدث ذلك فلن يستمر طويلًا.