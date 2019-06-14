نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تقارير إعلامية تتحدث عن احتجاز السلطات الإيرانية طاقم إحدى ناقلتين النفط اللتين تعرضتا لهجوم أمس في خليج عمان.
وقال مسئولون أمريكيون إن زوارق حربية إيرانية حاصرت طاقم الناقلة النرويجية فرنت ألتير، حتى أمر القبطان الطاقم بالاستسلام، واقتادتهم القوات الإيرانية إلى مكان داخل البلاد.
من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران نفذت الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان أمس.
وأضاف ترامب، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن خليج عمال لن يُغلق وإن حدث ذلك فلن يستمر طويلًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هجوم خليج عمان.. إيران تحتجز طاقم الناقلة النرويجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.