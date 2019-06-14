إسرائيل تعترف بنجاح حرب الاستنزاف المصرية فى ردع تل أبيب

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الجمعة، تصريحات اللواء الاحتياط عاموس جلبوع، عن الحرب الاستنزاف الجديدة التي تشن ضد إسرائيل وذلك بعد نجاح حرب الاستنزاف المصرية فى إنهاك تل أبيب.

وقال اللواء الاحتياط عاموس جلبوع إن حماس تخوض حرب استنزاف شبيهة بالحرب التي جرت على الجبهة المصرية قبل 50 عاما، بفارق بسيط، هو أنه في حينه كان الاستنزاف ضد جنود الجيش الإسرائيلي على ضفاف قناة السويس وبعيدا عن المدنيين، أما اليوم فإنه يشمل الجبهة الداخلية الإسرائيلية من الجنوب وحتى منطقة وسط إسرائيل وتل أبيب.

وأضاف جلبوع أن مشكلة إسرائيل في حرب الاستنزاف التي خاضها الجيش المصري في حينه، تكمن فى كيفية وقف الاستنزاف الذي أسقط الكثير من القتلى في صفوف الجنود والطيارين الإسرائيليين، قبل أن يتم وقف الحرب في إطار وقف إطلاق نار بادر إليه الأمريكيون.

وقال جلبوع إنه في العام 2015، أطلقت حماس 15 صاروخًا فقط، وفي 2016 أطلقت أيضًا 15 صاروخًا، وفي 2017 أطلقت 29 صاروخًا، ولكن منذ مارس 2018، بدأت بسياسة جديدة تمامًا حين أطلقت في 2018 ما لا يقل عن ألف و119 صاروخًا، وحتى يونيو الجاري، تمكنت من إطلاق 784 صاروخًا.