مواطنون يقتلون شابين داخل “حراسة” ويضرمون النار في جثتيهما

لقي شابان، حتفهما على يد مُواطنين، انتقاماً لقتلهما أحد أبناء منطقة ودراوة بشرق الجزيرة.وكشفت تحريات الشرطة، أنّ الشابين يعملان في صناعة الطوب، وتشاجرا مع أحد أبناء المنطقة، وسدّدا له طعنات أودت بحياته، فقام الموجودون بالقبض عليهما وتسليمهما للشرطة، بيد أنّ ذوي القتيل تجمهروا وهاجموا قسم الشرطة وفضوا أقفال الحراسة وقتلوهما وأشعلوا فيهما النار.

وتحرّكت الشرطة وأوقفت أحد المُهاجمين، واتّخذت شرطة المنطقة، إجراءات تحت طائلة القتل العمد في مُواجهة المُتّهمين، وأخضعت الموقوف للتحقيقات في مُحاولة للقبض على كُلِّ المُتّهمين بالاعتداء على قسم الشرطة وقتل الشابين داخل الحراسة.