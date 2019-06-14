أعلنت مديرية الشؤون الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بتهم الإرهاب في محافظة ديالى.
وذكرت المديرية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"العراقية،"إن قوات مديرية الشؤون الداخلية والأمن في محافظة ديالى تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بعد متابعتهم ونصب الكمين لهم".
وأضافت أن ثلاثة متهمين منهم مطلوبون بتهم الإرهاب، والآخر مطلوب وفق احكام المادة 453 ، مشيرة إلى أنه تم تسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على عدد من المتهمين بالإرهاب في ديالى بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.