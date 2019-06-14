اكتمال التحريات في الدعوى الجنائية ضد البشير وإحالة البلاغ إلى المحكمة قريباً

وجّهت النيابة العامة، تُهماً للرئيس المخلوع عمر البشير، تتعلّق بمُخالفة النقد الأجنبي، وقانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م تحت المواد (5 و6 أ وج) وأوامر الطَوارئ (3 و4).
وأعلن النائب العام الوليد سيد أحمد محمود في تَصريحاتٍ أمس، اكتمال التّحريّات كَافّة في الدعوى الجنائية ضد البشير بنيابة مُكافحة الفساد والتحقيقات المالية، وأكّد تَوجيه التُّهم إليه لوجود بيِّنة مبدئية.
وأوضحت مصادر لـ (الصيحة) أمس، أنّ للبشير حق الاستئناف بعد توجيه التُّهم ومن ثمّ إحالة البلاغ إلى المحكمة الأيام المُقبلة في مدة لا تتجاوز أسبوعاً.
وطبقاً للمصادر، فإنّ النيابة استندت في توجيه التُّهمة لوجود بيِّنةٍ قوية تتمثل في المبالغ المالية بحوزة البشير.
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