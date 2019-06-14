تعرف على عاصمة البرتغال السابقة كويمبرا .. حقائق شيقة

العاصمة السابقة للبرتغال قبل لشبونة، مدينة مزدحمة يبلغ عدد سكانها 144000 نسمة ، موطن لإحدى أقدم الجامعات في أوروبا حيث تقع هذه الجامعة في مكان مرتفع في منطقة التا او المنطقة العليا في نفس المبنى الذي يضم ملوك البرتغال من القرن الثاني عشر إلى القرن الخامس عشر .

اذا نزلت من مبنى الجامعة فستواجهك الازقه الضيقة التي تبدو كالمتاهة اضافة الى العديد من المتاجر والمحلات واكشاك الزهور ويغلب طابع العصور الوسطى على المدينة ، لااحد هنا يجيد الانجليزية باستثناء العاملين في مجال السياحة والطلاب والشباب فاللغه السائدة هناك هي اللغة البرتغالية ولكي تصل إلى أشهر مدن البرتغال كبورتو ولشبونة يمكنك السفر بالقطار أو الحافلة او التاكسي كذلك.

المناخ المناخ في كويمبرا معتدل عموما الاان شهر أغسطس هو الأكثر حرارة حيث تبلغ الحرارة 70 فهرنهايت أما شتاء فشهر يناير هو الابرد والاكثر مطراً.

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طابع الحياة بامكانك الذهاب بنزهة على طول نهر مونديجو الذي يمر خلال المدينة أو المشي خلال باركوفيردا أو التسوق في العديد من المولات التجارية هناك ومثل اي مدينه اخرى في البرتغال يمكنك العثور على العديد من المطاعم التي تقدم الوجبات اللذيذة بأسعار معقولة و تناول الغداء الذي يتكون من حساء وحلوى والطبق الرئيسي والقهوة مقابل 11 دولار فقط .

اما اذا رغبت بالاستئجار فاسعار العقارات جيدة عموما حيث يمكنك تأجير شقة مؤثثة بثلاث غرف نوم مقابل اقل من الف دولار في الشهر.

كويمبرا مدينة تاريخية وثقافية كذلك حيث يمكن زيارة المتحف الوطني في ماتشادو دي كاسترو في لارغو دوتر خوسيه رودريغز في التا وهو مبنى من الجامعة كان عبارة عن قصر سابق لأحد الأساقفة ،حيث يمكن استكشاف المعارض والمجموعات الفنية الموجودة تحت الأرض.