60% من شعب جنوب السودان يواجهون خطر نقص الغذاء (تقرير)

كشف تقرير صادر عن حكومة جنوب السودان والأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن ما يقارب من 7 ملايين شخص فى جنوب السودان أو ما يعادل نحو الـ60% من السكان يواجهون مخاطر نقص المواد الغذائية.

وذكر التقرير - حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - أن أكثر من مليونى شخص من الـ7 ملايين على وشك المجاعة، جراء نقص الغذاء الناجم عن تأخر الأمطار والأزمة الاقتصادية فى البلاد.