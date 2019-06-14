"انتقالي السودان" يكشف السبب الحقيقى وراء القبض على "عرمان"

وأوضح في المؤتمر الصحفي مساء الخميس بالقصر الجمهوري أن دولة ما طلبت منا السماح لياسر عرمان بالقدوم للخرطوم وقد طلبنا من الدولة الشقيقة والصديقة باقناعة بأن لا يأتي حتى لا يسبب حرجا للطرفين بإعتبار أن هناك حكم قضائي ضده وأحكام القضاء واجبة التنفيذ إلا أنه أصر على المجئ وعمل على تحريض المعتصمين على التوسع في اقامة المتاريس، فما كان منا إلا أن طالبناه بمغادرة البلاد حتى لا نضطر لسجنه وأرسلنا له رسائل بذلك ولكنه رفض فما كان منا إلا القبض عليه وترحيله الى جوبا.
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