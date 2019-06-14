"انتقالي السودان" يكشف السبب الحقيقى وراء القبض على "عرمان"

أكد الفريق ركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي أن القبض على ياسر عرمان تم في الاطار الجنائي وليس السياسي باعتبار أنه محكوم عليه بالإعدام من القضاء مبينا أن عرمان ينتمي لحركة مسلحة لم يتم التوقيع معها على سلام.

وأوضح في المؤتمر الصحفي مساء الخميس بالقصر الجمهوري أن دولة ما طلبت منا السماح لياسر عرمان بالقدوم للخرطوم وقد طلبنا من الدولة الشقيقة والصديقة باقناعة بأن لا يأتي حتى لا يسبب حرجا للطرفين بإعتبار أن هناك حكم قضائي ضده وأحكام القضاء واجبة التنفيذ إلا أنه أصر على المجئ وعمل على تحريض المعتصمين على التوسع في اقامة المتاريس، فما كان منا إلا أن طالبناه بمغادرة البلاد حتى لا نضطر لسجنه وأرسلنا له رسائل بذلك ولكنه رفض فما كان منا إلا القبض عليه وترحيله الى جوبا.

