7 ملايين شخص يواجهون مخاطر نقص المواد الغذائية فى جنوب السودان

وذكر التقرير - حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - أن أكثر من مليونى شخص من الـ7 ملايين على وشك المجاعة، جراء نقص الغذاء الناجم عن تأخر الأمطار والأزمة الاقتصادية فى البلاد.
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