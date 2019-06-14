الكباشي: لن نسمح لحاملي الجنسيات الأجنبية ولا أعضاء المجلس العسكري بالترشح للانتخابات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين الكباشي، إنه لن يسمح لحاملي الجنسيات الأجنبية ولا أعضاء المجلس العسكري بالترشح للانتخابات حتى لو “خلعوا” الزي العسكري”.

وقال حسب صحيفة السوداني: “لا الولايات المتحدة ولا أية جهة أخرى كانت تملي علينا شروطاً أو مطالب”، وأن المسؤول الأمريكي الذي زار الخرطوم لم يأتِ بمطالب.