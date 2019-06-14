حجز حسابات مؤسسة سند الخيرية وحظر سفر مسؤوليها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر موثوقة عن حجز حسابات مؤسسة “سند الخيرية”، المملوكة لحرم الرئيس السابق “وداد بابكر”.

وأبلغت المصادر أمس، أن اللجنة المكلفة بالتحقيق من قبل نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، أمرت بحجز حسابات مؤسسة سند الخيرية، وممتلكاتها وعقاراتها وأصولها وسياراتها.

وطبقاً للمصادر أن اللجنة أصدرت قراراً بحظر مسؤولين نافذين بالمؤسسة من مغادرة البلاد. وكانت التحريات حسب صحيفة الصيحة، توصلت إلى أن المؤسسة مملوكة لحرم الرئيس السابق وزوجات مسؤولين نافذين في الدولة.